Taux : ajustement technique marqué après l'embellie récente

(CercleFinance.com) - Un ajustement technique en forme de 'pullback' se met en place sur les marchés obligataires après leur spectaculaire redressement en 3 séances la semaine dernière (meilleure semaine de l'année 2023), suite aux inflexions 'dovish' du discours de Jerome Powell puis la publication du 'NFP'.

Selon le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis dévoilé vendredi, l'économie américaine n'a généré que 150.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, le taux de chômage remontant à 3,9%, les créations ont été revues à la baisse de -110.000 sur les 2 mois précédents.



La détente du '10 ans' US avait constitué l'exact symétrique du dernier segment de tension des taux du 12 au 23 octobre... mais en 8 séances seulement.

Les T-Bonds 2033 se retendent de +8Pts à 4,638% (après -40Pts en 5 séances, et un plancher avait même été inscrit vendredi soir à 4,4810%, soit -54Pts par rapport au zénith annuel).



Pas de chiffres US ce lundi et un agenda minimal en Europe : en France, l'indicateur économique du jour, l'indice HCOB 'PMI composite' de l'activité globale en France, s'est très légèrement redressé, passant de de 44,1 en septembre (un plus bas de 34 mois) à 44,6 en octobre, mais le 'composite' reste ancré bien en-deçà du seuil médian des 50.



'Non seulement le niveau actuel d'activité se détériore mais surtout les perspectives sont mal orientées, au vu de l'effondrement de la demande, ce qui commence à entraîner des conséquences négatives pour l'emploi', préviennent les équipes de La Financière de l'Echiquier.



Nos OAT se dégradent de +9,5Pts à 3,328%, les Bunds de +9,3Pts à 2,73% et les BTP italiens de +11,8Pts à 4,563%

Les investisseurs se sont peut-être un peu emballés vendredi avec les chiffres de l'emploi US (NFP) qui ont montré que l'économie américaine était portée par une conjoncture en mode 'boucles d'or' ('goldilocks), caractérisée par une inflation mieux maitrisée et une croissance ni trop rapide du trop lente.



Outre-Manche, les 'Gilts' se retendent fort également avec +12Pts à 4,412%.





