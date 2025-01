Taux: à quel niveau la stabilisation se produira-t-elle ? (Lombard Odier IM)

(AOF) - "Taux : où se situe la limite du supportable ?" se demande Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers. Les rendements américains ont augmenté d'environ 100 points de base depuis septembre, malgré les baisses de taux par la Réserve fédérale et la BCE, relève-t-il: l'inflation persistante et les incertitudes fiscales continuent de pousser les taux réels à la hausse. Cette situation de rendements plus élevés pose un risque de valorisation pour les actifs cycliques, "pouvant potentiellement freiner le rallye anticipé des actifs européens".

Selon Florian Ielpo, la question cruciale demeure de savoir à quel niveau la stabilisation se produira. La hausse reflète également les préoccupations croissantes concernant les politiques fiscales et les déficits publics renouvelés observés cette année dans diverses régions.

La reprise naissante de l'Europe est maintenant menacée, non pas en raison du rythme de baisse des taux de la BCE, mais parce que les rendements longs échappent à son contrôle, potentiellement entravant l'investissement. Le dilemme pour les banques centrales est de savoir s'il faut baisser les taux, ce qui pourrait provoquer une hausse des rendements longs si la baisse est perçue comme prématurée, ou augmenter les taux, ce qui pourrait affecter négativement le financement à court terme et l'économie plus large: "une impasse" selon le gérant.