Taskus en hausse après la publication de ses résultats pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fournisseur de services numériques Taskus TASK.O augmentent de 6,1 % à 13,25 $ avant le marché

** La société annonce des revenus de 298,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 287,4 millions de dollars - données compilées par le LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 42 cents pour le troisième trimestre, contre une estimation de 39 cents

** À la dernière clôture, l'action TASK était en baisse de 26,3 % depuis le début de l'année