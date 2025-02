Tarkett: RNPG annuel négatif sur des dépréciations d'actifs information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Tarkett publie un résultat net part du groupe (RNPG) de -62,6 millions d'euros au titre de 2024, en raison de dépréciations d'actifs pour 111 millions (charges sans impact cash) principalement dans la CEI et dans le segment bois en EMEA.



En excluant l'impact de ces dépréciations, le résultat net aurait été de 49 millions d'euros, en hausse par rapport à 2023 (20,5 millions). Son EBITDA ajusté s'est accru de 14,4% à 329,3 millions, soit une marge améliorée de 1,3 point à 9,9%.



Le spécialiste des revêtements de sols et surfaces sportives affiche un chiffre d'affaires net en légère baisse de 0,9% à 3,33 milliards d'euros (-0,4% à taux de change et périmètre constants), avec des prix de vente appliqués en retrait de 0,3%.



Comme en 2024, Tarkett a pour objectif de poursuivre son développement dans un environnement macroéconomique difficile et vise pour 2025 un EBITDA ajusté aux alentours de 360 millions d'euros, incluant l'effet des acquisitions réalisées dans le sport.





Valeurs associées TARKETT 15,90 EUR Euronext Paris +17,34%