Tarkett: offre publique de retrait ouverte du 10 au 25 avril information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 11:03









(CercleFinance.com) - L'offre publique de retrait lancée par le groupe familial Deconinck sur Tarkett sera ouverte du 10 au 25 avril inclus, apprend-on dans un avis financier publié mardi.



La famille Deconinck, l'actionnaire de contrôle de Tarkett, détient actuellement 90,4% du capital social et 94,7% des droits de vote du fabricant de revêtements de sol.



L'opération, proposée au prix unitaire de 16 euros en numéraire, avait été annoncée la semaine dernière.



Il est précisé que la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la radiation des actions d'Euronext Paris interviendront 'dès que possible après la publication de l'avis de résultat de l'offre'.



Pour mémoire, le groupe familial Deconinck agit de concert avec les fonds d'investissement luxembourgeois Expansion 17 et Global Performance 17, deux entités qui font partie du groupe Wendel.





Valeurs associées TARKETT 15,90 EUR Euronext Paris +0,32%