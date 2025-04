Tarkett : le prix de l’offre publique de retrait relevé à 17 euros par action

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Tarkett Participation a augmenté le prix offert de 16 euros par action à 17 euros par action, dans le cadre de l’offre publique de retrait de Tarkett. Ce prix représente une prime de 25,5% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’offre le 20 février 2025. Le comité ad hoc de la société a émis, à l’unanimité, une recommandation d’avis motivé favorable sur l’offre au prix relevé, en considérant que celle-ci est conforme aux intérêts de Tarkett, de ses actionnaires et de ses salariés. Le conseil de surveillance a adhéré à cette recommandation.

