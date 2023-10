Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tarkett: le CA net du groupe recule de 2,1% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 18:25









(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires net du Groupe de 984 millions d'euros, en baisse de -2,1% par rapport au troisième trimestre 2022, et avec une croissance organique de 6%.



Dans le détail, le segment EMEA a réalisé un chiffre d'affaires de 209 millions d'euros, en baisse de -5%, le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros, en baisse de -9,2% et le chiffre d'affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s'est élevé à 166 millions d'euros en baisse de -13,3%.



En revanche, le chiffre d'affaires du Sport continue de croître à un rythme soutenu et s'est élevé à 381 millions d'euros, en hausse de +11,2%. Tarkett évoque un marché ' très dynamique ' notamment pour les terrains de sport en gazon artificiel et les pistes d'athlétisme en Amérique du Nord.



Dans un contexte géopolitique et macroéconomique incertain, Tarkett s'attend à une poursuite du ralentissement de la demande en EMEA et à une possible inflexion de l'activité des segments commerciaux en Amérique du Nord.



Le groupe indique qu'il continue d'adapter sa production et sa structure de coûts et anticipe une amélioration de la génération de trésorerie et une réduction de son endettement.







