Tarkett: feu vert de l'AMF à l'OPR-RO information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 07:18









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme, le 5 juin, l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) portant sur les actions Tarkett initiée par Tarkett Participation au prix de 17 euros par action, et publiera un avis en annonçant l'ouverture et le calendrier.



Le prix proposé représente une prime de 40,6% et 46,1% par rapport respectivement à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 20 et 60 derniers jours de bourse précédant l'annonce de l'offre le 20 février.



L'offre publique de retrait sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions non apportées à l'offre publique de retrait, moyennant une indemnisation égale au prix de 17 euros par action.





