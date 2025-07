Tarkett: distingué en RSE par EcoVadis information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 13:05









(Zonebourse.com) - Tarkett annonce s'être vu décerner pour la deuxième année consécutive la médaille de platine décernée par EcoVadis, plateforme de référence en matière d'évaluation de la performance RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale des Entreprises).



Cette distinction place Tarkett dans le top 1% des 130.000 entreprises évaluées par EcoVadis à travers 185 pays. Avec un score global de 86/100, Tarkett confirme sa maturité en matière de durabilité et de responsabilité sociétale.



Avec cette médaille de platine, Tarkett dépasse son précédent score de 81/100 et est la seule entreprise multiproduit du secteur des revêtements de sol et des surfaces sportives à atteindre ce niveau de notation chez EcoVadis.





Valeurs associées TARKETT 16,7000 EUR Euronext Paris 0,00%