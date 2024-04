Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tarkett: activité en berne au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires de 668,1 ME au titre du 1er trimestre 2024, un chiffre de repli de 4,3% par rapport à la même période un an plus tôt (et -2,7% en organique), principalement en raison de la baisse des volumes en Europe et Amérique du Nord.



En effet, en organique, l'activité recule de -6,3% dans la zone EMEA et de -6% en Amérique du Nord.



Tarkett indique que comme attendu, le début de l'année 2024 a été marqué par une baisse de l'activité dans le secteur des revêtements de sols.



' Les taux d'intérêt élevés et l'inflation persistante ont conduit à l'annulation ou au report de nombreux projets de construction neuve et de rénovation ' analyse Tarkett qui ne s'attend pas une amélioration rapide de l'environnement.



Pour 2024, le groupe indique viser une génération de trésorerie positive et une réduction de l'endettement 'grâce au contrôle rigoureux du besoin en fonds de roulement et des coûts, ainsi qu'à la maîtrise des investissements qui seront alloués en priorité aux projets innovants, de croissance, de productivité et de décarbonation'.







