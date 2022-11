Communiqué de presse TARGETSPOT



Éligibilité des actions Targetspot au dispositif PEA-PME.



Targetspot (ex-AudioValley), acteur mondial de l’AdTech et de la monétisation audio digitale, confirme respecter tous les critères d’éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier, à savoir :



▪ Un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;

▪ Un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros