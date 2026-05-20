 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Target voit son BPA croître en données ajustées au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 13:48

Target dévoile un BPA de 1,71 USD au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 24% par rapport à un BPA de l'année passée qui avait été gonflé par un gain lié à un règlement juridique, mais en croissance de 32% par rapport au BPA ajusté du 1er trimestre 2025.

À 25,4 MdsUSD, le chiffre d'affaires du groupe de distribution à bas prix a augmenté de 6,7% par rapport à l'année dernière, bien au-dessus des attentes de la société, avec une croissance de 5,6% des ventes comparables, dont 8,9% pour les ventes en ligne.

"Les résultats du 1er trimestre ont été meilleurs que prévu, fournissant des signes précoces encourageants montrant que notre stratégie clarifiée trouve un écho auprès de nos clients et stimule une croissance généralisée dans l'ensemble de notre activité", selon le CEO Michael Fiddelke.

"En regardant vers l'avenir, nous nous concentrons sur la discipline et la flexibilité dans un environnement opérationnel incertain et continuons d'investir avec audace dans notre équipe, nos capacités et une expérience client améliorée", poursuit le dirigeant.

Pour l'ensemble de 2026, Target anticipe un BPA ajusté proche de la borne haute de sa fourchette précédente, de 7,50 USD à 8,50 USD, ainsi qu'une croissance nette des ventes autour de 4%, soit deux points de plus que la fourchette précédente.

Valeurs associées

TARGET
127,240 USD NYSE +3,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / TOLGA AKMEN )
    Marks & Spencer amorce un rebond après une cyberattaque
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.05.2026 14:10 

    La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation, a annoncé mercredi prévoir un retour à la croissance de ses bénéfices, quelques mois après une cyberattaque qui a perturbé ses services en ligne et pesé

  • La dette américaine en zone rouge ?
    La dette américaine en zone rouge ?
    information fournie par Ecorama 20.05.2026 14:10 

    Le pétrole reste sous tension, les marchés obligataires s’inquiètent et les taux américains poursuivent leur envolée. Alors que les discussions entre Washington et Téhéran patinent, les investisseurs redoutent un retour durable de l’inflation et un nouvel emballement ... Lire la suite

  • Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse sur l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda, le 20 mai 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Ebola: l'OMS évoque un risque "élevé" en Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:08 

    Le risque épidémique d'Ebola en République démocratique du Congo a été jugé comme étant "élevé" pour l'Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle l'épidémie est probablement apparue "il y a plusieurs ... Lire la suite

  • Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye
    Vingt-cinq nouvelles banques rejoignent le projet de stablecoin adossé à l'euro
    information fournie par Reuters 20.05.2026 14:07 

    Vingt-cinq banques ‌supplémentaires, dont ABN Amro et Sabadell, ont rejoint un ​consortium européen qui prévoit de lancer un stablecoin adossé à l'euro d'ici la fin de l'année, a annoncé ​celui-ci mercredi. Le consortium, qui a créé l'an dernier une société basée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 035,66 +0,68%
SOITEC
155,2 +8,42%
Pétrole Brent
108,65 -2,05%
NANOBIOTIX
36,08 -6,24%
HAFFNER ENERGY
0,1474 +6,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank