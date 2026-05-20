Target voit son BPA croître en données ajustées au 1er trimestre

Target dévoile un BPA de 1,71 USD au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 24% par rapport à un BPA de l'année passée qui avait été gonflé par un gain lié à un règlement juridique, mais en croissance de 32% par rapport au BPA ajusté du 1er trimestre 2025.

À 25,4 MdsUSD, le chiffre d'affaires du groupe de distribution à bas prix a augmenté de 6,7% par rapport à l'année dernière, bien au-dessus des attentes de la société, avec une croissance de 5,6% des ventes comparables, dont 8,9% pour les ventes en ligne.

"Les résultats du 1er trimestre ont été meilleurs que prévu, fournissant des signes précoces encourageants montrant que notre stratégie clarifiée trouve un écho auprès de nos clients et stimule une croissance généralisée dans l'ensemble de notre activité", selon le CEO Michael Fiddelke.

"En regardant vers l'avenir, nous nous concentrons sur la discipline et la flexibilité dans un environnement opérationnel incertain et continuons d'investir avec audace dans notre équipe, nos capacités et une expérience client améliorée", poursuit le dirigeant.

Pour l'ensemble de 2026, Target anticipe un BPA ajusté proche de la borne haute de sa fourchette précédente, de 7,50 USD à 8,50 USD, ainsi qu'une croissance nette des ventes autour de 4%, soit deux points de plus que la fourchette précédente.