Target va supprimer 1800 postes dans le cadre d'un plan social majeur
information fournie par AOF 24/10/2025 à 14:27

(AOF) - Target compte supprimer environ 1800 postes au sein de ses équipes corporate. Pour le détaillant, il s'agit de son premier plan social majeur depuis une dizaine d'années. Le distributeur cherche à relancer des ventes en stagnation et à simplifier ses opérations. "C'est une étape nécessaire pour construire le futur de Target", a déclaré le nouveau PDG Michael Fiddelke, qui prendra ses fonctions en février prochain.

