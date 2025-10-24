Target va supprimer 1800 postes dans le cadre d'un plan social majeur

(AOF) - Target compte supprimer environ 1800 postes au sein de ses équipes corporate. Pour le détaillant, il s'agit de son premier plan social majeur depuis une dizaine d'années. Le distributeur cherche à relancer des ventes en stagnation et à simplifier ses opérations. "C'est une étape nécessaire pour construire le futur de Target", a déclaré le nouveau PDG Michael Fiddelke, qui prendra ses fonctions en février prochain.
