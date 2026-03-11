 Aller au contenu principal
Target va baisser les prix de plus de 3 000 articles pour doper ses ventes ce printemps
11/03/2026

Target a annoncé mercredi un programme de baisse des prix portant sur plus de 3 000 articles printaniers, une initiative qui s'inscrit dans la nouvelle feuille de route stratégique du groupe de distribution américain, qui cherche à relancer sa croissance après plusieurs exercices difficiles.

Dans un communiqué, le huitième distributeur américain précise que ces réductions concerneront principalement ses gammes de prêt-à-porter et d'équipements pour la maison, les produits essentiels pour bébés, ainsi qu'une sélection de denrées alimentaires et de boissons.

La majorité de ces remises - qui devraient s'établir entre 5% et 20% - viseront particulièrement les catégories de l'habillement (vêtements pour femmes et enfants mettant en avant les tendances saisonnières), de la maison (parures de lit, couvertures et draps), des chaussures (ballerines, sandales et baskets) ainsi que les produits essentiels du quotidien (puériculture, produits ménagers et produits de base).

L'enseigne, qui exploite un réseau d'environ 2 000 magasins, indique que ces ajustements tarifaires débuteront en mars et se poursuivront tout au long du printemps.

Cette campagne de promotions s'ajoute aux milliers de baisses de prix déjà opérées par le groupe au cours de l'année 2025, rappelle le groupe.

Cette annonce intervient alors que Target a récemment publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, dévoilé des perspectives encourageantes pour 2026 et présenté un plan d'ouverture de magasins ambitieux pour les mois à venir, tout cela sous la houlette de son nouveau directeur général Michael Fiddelke.

