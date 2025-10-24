Target supprime 1 800 postes au sein de l'entreprise dans le cadre de ses efforts de redressement

(Ajoute des détails du mémo)

Target TGT.N supprime environ 1 800 postes au sein de l'entreprise dans le cadre de son premier grand licenciement depuis une dizaine d'années, alors que le distributeur cherche à inverser des années de stagnation des ventes et à simplifier ses opérations.

La décision, dévoilée par le nouveau directeur général Michael Fiddelke dans un mémo adressé aux employés jeudi, intervient à un moment où le cours de l'action est à la traîne par rapport à ses rivaux et où l'entreprise est confrontée à des réactions négatives pour avoir renoncé à ses politiques de diversité, d'équité et d'inclusion.

"Trop de couches et de chevauchements ont ralenti les décisions, rendant plus difficile la concrétisation des idées", a déclaré M. Fiddelke, qui prendra la tête de l'entreprise en février de l'année prochaine, dans le mémo. "Il s'agit d'une étape nécessaire pour construire l'avenir de Target."

La décision affectera environ 8 % de la main-d'œuvre de l'entreprise, y compris la fermeture de 800 postes ouverts. Les employés qui perdront leur emploi recevront leur salaire et leurs avantages sociaux jusqu'au début du mois de janvier, ainsi que des indemnités de départ.

Les réductions, qui toucheront davantage les cadres que les collaborateurs individuels, n'affectent pas les fonctions liées aux magasins ou à la chaîne d'approvisionnement.

En août, Target a nommé M. Fiddelke au poste de directeur général, une nomination qui a été rejetée par les investisseurs qui considéraient que ce vétéran de 20 ans n'était pas en mesure de résoudre les nombreux problèmes de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la marchandise et la gestion des stocks.

L'entreprise, dont les actions ont baissé de près d'un tiers depuis le début de l'année, a été confrontée à 11 trimestres consécutifs de ventes comparables faibles ou en baisse et doit également faire face à la pression des droits de douane américains sur les importations étrangères.

L'entreprise a maintenu ses prévisions annuelles en août, après les avoir abaissées en mai, en mettant en cause la faiblesse de la demande pour les produits essentiellement discrétionnaires qu'elle vend, tels que l'habillement et l'électronique.