Target: prévisions abaissées pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 13:22

(CercleFinance.com) - Compte tenu des tendances récentes de ses ventes, Target annonce abaisser ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice en cours, à l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre.



Ainsi, le groupe de distribution alimentaire à bas prix s'attend désormais à une baisse de ses ventes en données comparables dans une large fourchette autour du milieu de la plage à un chiffre pour le reste de l'année.



De même, Target n'anticipe maintenant plus qu'un BPA ajusté (non GAAP) compris entre sept et huit dollars pour l'ensemble de l'exercice, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 7,75 à 8,75 dollars.



Sur le trimestre écoulé, il a vu son BPA ajusté plus que quadrupler à 1,80 dollar, reflétant une base de comparaison favorable liée à des mesures sur les stocks un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 24,8 milliards de dollars, en baisse de 5,4% en comparable.