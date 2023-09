Target: plus de 100.000 embauches prévues pour les fêtes information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 17:25

(CercleFinance.com) - Target a annoncé mardi qu'il avait prévu d'embaucher plus de 100.000 employés saisonniers dans ses magasins américains durant la période des fêtes de fin d'année, dont le distributeur 'discount' prévoit de donner le coup d'envoi dès le mois d'octobre.



Le groupe de Minneapolis explique qu'il a l'intention de proposer des milliers de promotions lors de sa 'Target Circle Week', qui se tiendra du 1er au 7 octobre.



L'enseigne de magasins compte par ailleurs démarrer à compter du 1er octobre son 'offre de la journée' ('deal of the day') sur des marques de premier plan comme Apple, Nespresso, Dyson ou Nintendo.



Au total, Target compte proposer plus de 10.000 nouvelles références à l'occasion de cette saison des fêtes 2023, notamment des produits Xbox et Lego, dont plus de 1000 nouveaux jouets.



Hier, la chaîne de grands magasins Macy's a annoncé l'embauche de plus de 38.000 saisonniers au sein de ses enseignes Bloomingdale's et Bluemercury, ainsi que sur ses centres de distribution.