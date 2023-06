Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target: nouvelle hausse du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 14:21









(CercleFinance.com) - Le géant américain de la distribution Target a annoncé jeudi qu'il allait augmenter son dividende trimestriel de près de 2% pour le porter à 1,10 dollar par action, contre 1,08 dollar jusqu'ici.



Ce coupon sera payé en date du 10 septembre aux actionnaires enregistrés avant le 16 août, précise le groupe de Minneapolis.



Dans un communiqué, Target souligne qu'il s'agit du 224ème dividende consécutif payé depuis son introduction en Bourse en octobre 1967.



Cette augmentation de dividende correspond par ailleurs au 52ème d'exercice d'affilée de hausse de son dividende annuel, ajoute le distributeur.



Son action était indiquée en hausse de plus de 1% jeudi matin dans les échanges d'avant-Bourse.





