 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 999,82
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Target: Michael Fiddelke nommé directeur général, prévisions maintenues malgré un 2e trimestre meilleur que prévu
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 14:03

Un logo Target

Un logo Target

Target a nommé mercredi Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, tout en déclarant avoir dépassé les attentes pour le premier semestre, citant une reprise de la fréquentation de ses magasins.

L'action du groupe de distribution reculait toutefois de 10% dans les transactions en avant-Bourse en raison du maintien des prévisions annuelles, qui avaient été abaissées en mai dernier face à la faible demande pour les produits discrétionnaires comme les vêtements et l'électronique.

Michael Fiddelke, au sein du groupe depuis deux décennies et jusqu'à présent directeur des opérations, entrera en fonction comme directeur général le 1er février 2026. Brian Cornell basculera quant à lui au poste de président exécutif, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Michael Fiddelke, 49 ans, a déclaré que ses trois priorités étaient d'améliorer la qualité des produits, la valeur et le style proposés par Target, d'assurer une expérience d'achat plus cohérente et d'intégrer davantage de technologie dans tous les aspects de l'activité.

"Mon objectif numéro un est de nous ramener sur la voie de la croissance", a déclaré Michael Fiddelke lors d'une conférence de presse sur les résultats.

Au deuxième semestre, le détaillant américain a enregistré une baisse de 1,9% des ventes comparables, inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur un repli de 3%.

La fréquentation des magasins s'est quant à elle améliorée, passant d'une baisse de 2,4% au premier trimestre à une baisse de 1,3% au deuxième trimestre.

Target a fait état d'un chiffre d'affaires net de 25,21 milliards de dollars (21,66 milliards d'euros) pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations qui tablaient sur 24,93 milliards de dollars selon les données LSEG.

"Nous devons aller plus vite, beaucoup plus vite", a ajouté Michael Fiddelke.

Au cours de l'année écoulée, le groupe a eu du mal à maintenir une croissance constante de ses ventes, tout en faisant face à des boycotts et de poursuites judiciaires liés à ses pratiques en termes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI).

La publication des résultats de Target intervient dans le cadre d'une semaine déterminante pour les grandes enseignes de distribution, qui donneront un premier aperçu des dépenses de consommation aux États-Unis face aux turbulences liées à la politique commerciale de Donald Trump.

Le numéro un du secteur Walmart publiera jeudi ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque et Blandine Hénault; édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Valeurs associées

TARGET
105,380 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, le 25 juin 2025 à Washington. ( AFP / SAUL LOEB )
    USA: Trump appelle à la démission d'une responsable de la Réserve fédérale
    information fournie par AFP 20.08.2025 15:27 

    Donald Trump a appelé mercredi, via un message sur son réseau social Truth, à la démission de Lisa Cook, une des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et membre de son comité de politique monétaire, accentuant la pression sur une institution qu'il juge trop ... Lire la suite

  • ( AFP / SERGEI GAPON )
    A la peine, Novo Nordisk gèle les embauches
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 15:06 

    Maison-mère de l'antidiabétique Ozempic, star des réseaux sociaux, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi un gel des embauches, une étape pour améliorer sa performance commerciale et optimiser la structure de ses coûts. "Nous avons ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.08.2025 14:59 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Hertz Global Holdings, Analog Devices, TJX) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% ... Lire la suite

  • Une Palestinienne pleure la mort d'un proche dans un bombardement israélien à l'hôpital Al-Awda à Nousseirat, dans la bande de Gaza, le 20 août 2025 ( AFP / - )
    Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 20.08.2025 14:36 

    Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien et la libération d'otages. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank