Target: le titre s'envole, hausse de 36,3% du BPA

(CercleFinance.com) - Le titre Target Corporation s'envole d'environ 16% après avoir annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre 2023, qui reflètent des bénéfices plus élevés que prévu avec des ventes conformes aux attentes.



La société a déclaré pour le troisième trimestre un bénéfice par action (BPA) GAAP et ajusté de 2,10 $, en hausse de 36,3 % par rapport à 1,54 $ en 2022.



Au cours des trois premiers trimestres 2023, Target a généré plus de 5,3 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnels, contre environ 550 millions de dollars en 2022.



Pour le quatrième trimestre, la société s'attend à des ventes comparables à un chiffre, ainsi qu'à un BPA GAAP et ajusté compris entre 1,90 $ et 2,60 $.



Brian Cornell, directeur général de Target Corporation, a déclaré : ' Même si les ventes du troisième trimestre ont été conformes à nos attentes, le bénéfice par action a été bien supérieur. à nos prévisions. Pour l'avenir, nous continuons à investir dans l'ensemble de notre entreprise - dans nos produits, notre équipe et les services que nous proposons - pour offrir la nouveauté, des prix abordables que nos clients souhaitent pendant la période des fêtes et au-delà '.





