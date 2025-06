Target: le dividende trimestriel accru d'environ 2% information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 14:01









(CercleFinance.com) - Target a annoncé jeudi qu'il allait augmenter son dividende trimestriel de quasiment 2%, pour le porter de 1,12 à 1,14 dollar par action. Dans un communiqué, le distributeur 'discount' américain précise que ce coupon sera le 232ème d'affilée payé depuis 1967, l'année de son introduction en Bourse. Il s'agira par ailleurs du 54ème exercice consécutif de hausse de son dividende. Ce dernier sera versé le 1er septembre aux actionnaires enregistrés en date du 13 août prochain.

