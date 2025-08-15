Target: la série baissière continue, BofA dégrade à 'sous-performance'
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 16:50
Le titre Target s'inscrit en net repli vendredi à la Bourse de New York alors que les analystes de Bank of America ont abaissé leur opinion de 'neutre' à 'sous-performance' sur la valeur.
Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action reculait de 1,2%, quand l'indice S&P 500 cédait dans le même temps 0,4%.
Dans une note, Bank of America estime que les perspectives de long terme du distributeur américain sont en train de se détériorer.
'Notre dégradation n'est pas due à l'approche de la publication des résultats de deuxième trimestre', explique le bureau d'études. 'Target est aujourd'hui en train de sous-performer ses comparables en termes de ventes, de croissance dans le numérique et d'investissements', s'inquiète-t-il, mettant notamment en évidence la concurrence accrue de groupes comme Amazon et Walmart.
'Target affiche aussi l'exposition la plus importante aux éléments adverses liés aux surtaxes douanières, aux prix et aux catégories, sans pour autant bénéficier de facteurs susceptibles de compenser ces effets à long terme', ajoute BofA.
La dégradation de Bank of America, qui abaisse en outre son objectif de cours de 105 à 93 dollars, vient alimenter la dynamique baissière qui touche le titre depuis le début de l'année.
Hier, l'action avait abandonné 1% dans le sillage de l'annonce de la fin de son partenariat avec la marque de maquillage Ulta Beauty.
La valeur perd désormais 23% depuis le début de l'année, donnant une capitalisation boursière de 46,6 milliards de dollars.
