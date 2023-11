Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target: hausse de 36% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Target publie au titre de son troisième trimestre comptable un BPA en hausse de 36,3% à 2,10 dollars, avec une marge opérationnelle en amélioration de 1,3 point à 5,2% et des revenus en recul de 4,2% à 25,4 milliards de dollars (-4,9% en comparable).



'Bien que le chiffre d'affaires ait été conforme à nos attentes, le BPA a largement dépassé nos prévisions', précise le PDG Brian Cornell, qui met en avant 'l'engagement de son équipe envers l'efficacité et la gestion disciplinée des stocks'.



Pour le trimestre en cours, le distributeur alimentaire à bas prix anticipe un BPA ajusté entre 1,90 et 2,60 dollars, pour une baisse des ventes comparables à un pourcentage 'dans une large fourchette autour du milieu de la plage à un chiffre'.





