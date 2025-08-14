 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,37
+0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Target et Ulta Beauty en baisse après avoir convenu de mettre fin à leur partenariat d'ici 2026
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N ont baissé de 2,2 % à 103 dollars dans les premiers échanges, tandis que les actions du vendeur de cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O ont baissé de 1,6 % à 524,43 dollars ** Les deux sociétés ont mutuellement décidé de ne pas renouveler leur partenariat, qui impliquait de petits points de vente Ulta dans les magasins Target, une fois qu'il prendrait fin en août 2026

** Le partenariat a été annoncé pour la première fois en novembre 2020, avec le déploiement initial en août 2021, et visait à donner aux clients de Target un meilleur accès aux marques de beauté de prestige

** En tenant compte des mouvements de la séance, TGT a chuté de 24 % et ULTA a progressé de 21 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TARGET
103,195 USD NYSE -2,03%
ULTA BEAUTY
523,4200 USD NASDAQ -1,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank