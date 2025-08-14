Target et Ulta Beauty en baisse après avoir convenu de mettre fin à leur partenariat d'ici 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N ont baissé de 2,2 % à 103 dollars dans les premiers échanges, tandis que les actions du vendeur de cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O ont baissé de 1,6 % à 524,43 dollars ** Les deux sociétés ont mutuellement décidé de ne pas renouveler leur partenariat, qui impliquait de petits points de vente Ulta dans les magasins Target, une fois qu'il prendrait fin en août 2026

** Le partenariat a été annoncé pour la première fois en novembre 2020, avec le déploiement initial en août 2021, et visait à donner aux clients de Target un meilleur accès aux marques de beauté de prestige

** En tenant compte des mouvements de la séance, TGT a chuté de 24 % et ULTA a progressé de 21 % depuis le début de l'année