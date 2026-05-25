« Target encourage une adoption plus poussée de l'IA et réexamine sa tarification basée sur l'utilisation », déclare la responsable de la filiale indienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails tirés des déclarations de la dirigeante) par Haripriya Suresh et Aishwarya Venugopal

Target passe de « l'utilisation de l'IA à un fonctionnement basé sur l'IA », mais une révision des tarifs de cette technologie par ses fournisseurs incite le distributeur américain à réévaluer son mode de déploiement, a déclaré lundi à Reuters sa responsable pour l'Inde.

« Il s'agit d'utiliser et d'intégrer l'IA de manière ciblée plutôt que de la déployer partout... », a déclaré Andrea Zimmerman, présidente de Target Inde.

Elle a ajouté que des « investissements importants » étaient réalisés pour s’assurer que les équipes disposent des outils adaptés à leurs missions.

Les entreprises d'IA telles qu'Anthropic et OpenAI s'orientent de plus en plus vers une tarification par jetons qui facture les clients en fonction de leur utilisation, plutôt que vers un service par abonnement, ce qui reflète une réinitialisation plus large de l'économie de l'IA et augmente les coûts pour les entreprises.

« Cela nous oblige à réévaluer notre stratégie », a déclaré Mme Zimmerman. Les discussions autour de la tarification de l’IA se déroulent « au plus haut niveau, tant au sein de nos forums sur l’architecture que dans nos forums de direction au sein du département technologique », a-t-elle déclaré lors du sommet Reuters à Bangalore.

Le centre mondial de Target en Inde couvre des secteurs tels que le merchandising, le numérique, les magasins et la chaîne d’approvisionnement, et emploie environ 5 600 personnes. Environ 40 % des effectifs techniques de Target, dont le siège est à Minneapolis, sont basés à Bangalore.

En Inde, l’entreprise envisage d’augmenter ses investissements dans ses équipes d’analyse afin de transformer plus rapidement les volumes croissants de données en informations exploitables, a-t-elle déclaré.

« Nous nous efforçons de nous adapter très rapidement lorsque nous constatons que la demande ou le sentiment des consommateurs commencent à évoluer », a déclaré Mme Zimmerman.

Le distributeur a connu des difficultés avec trois années consécutives de baisse de son chiffre d'affaires, les consommateurs soucieux de leurs dépenses s'étant tournés vers des alternatives moins chères.

Sous la direction du nouveau directeur général Michael Fiddelke, l'entreprise prévoit d'investir 2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) supplémentaires cette année dans de nouveaux magasins, des rénovations et des initiatives d'IA.

« L'IA est amusante, passionnante et intéressante à envisager », a déclaré Mme Zimmerman. « Le changement ne sera pas immédiat, et il n'est certainement pas gratuit. »