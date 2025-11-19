 Aller au contenu principal
Target en-dessous des prévisions de ventes au troisième trimestre
information fournie par AOF 19/11/2025 à 14:39

(AOF) - Target, dont le titre perd 2% en avant-Bourse, a dévoilé des ventes trimestrielles en baisse de 1,6% à 25,27 milliards de dollars et ressortant inférieures aux attentes. Le groupe de distribution a par ailleurs fait part d'un bénéfice par action de 1,78 dollar au cours du troisième trimestre, clos le 1er novembre, là où le consensus ciblait 1,72 dollar.

"Grâce au travail incroyable et au dévouement de l'équipe Target, la performance de notre troisième trimestre a été conforme à nos attentes, malgré de multiples défis auxquels notre activité est confrontée", a commenté son futur CEO Michael Fiddelke.

Côté perspectives, le distributeur prévoit désormais un BPA ajusté de l'ordre de 7 à 8 dollars pour l'ensemble de l'exercice 2025, à comparer à une fourchette cible qui allait de 7 à 9 dollars il y a trois mois.

Target a également dévoilé des plans d'investissement d'environ 1 milliard de dollars supplémentaires en 2026, dans le cadre d'un redressement avec de nouveaux magasins, des remodelages et une amélioration de ses activités numériques.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TARGET
88,530 USD NYSE 0,00%
