 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,40
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Target en baisse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles en dépit de résultats positifs au deuxième trimestre ; nomination d'un nouveau directeur général
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 août - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N ont chuté de 10,6 % à 94,15 $ dans les premiers échanges ** La société maintient ses prévisions annuelles en dépit d'une amélioration de ses résultats au deuxième trimestre - données compilées par LSEG ** Target a déjà réduit ses prévisions en mai, en raison de la faiblesse de la demande pour les produits discrétionnaires qu'elle vend, tels que les vêtements et les articles électroniques

** La société a nommé Michael Fiddelke comme successeur de la directrice générale de longue date, dans le but de redresser le distributeur en difficulté

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 22,06 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TARGET
97,000 USD NYSE -7,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank