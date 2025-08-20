Target en baisse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles en dépit de résultats positifs au deuxième trimestre ; nomination d'un nouveau directeur général

(Mises à jour)

20 août - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N ont chuté de 10,6 % à 94,15 $ dans les premiers échanges ** La société maintient ses prévisions annuelles en dépit d'une amélioration de ses résultats au deuxième trimestre - données compilées par LSEG ** Target a déjà réduit ses prévisions en mai, en raison de la faiblesse de la demande pour les produits discrétionnaires qu'elle vend, tels que les vêtements et les articles électroniques

** La société a nommé Michael Fiddelke comme successeur de la directrice générale de longue date, dans le but de redresser le distributeur en difficulté

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 22,06 % depuis le début de l'année