Target double ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires alors que son redressement commence à porter ses fruits

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* Target dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

* La livraison le jour même stimule les ventes en ligne

* Tout en restant prudent, le directeur général Fiddelke déclare

* Les ventes du premier trimestre progressent dans toutes les catégories de produits

(Ajout des commentaires des analystes et mise à jour des cours boursiers) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Target TGT.N a relevé mercredi ses prévisions de croissance annuelle des ventes pour la première fois en deux ans, signe que la stratégie de redressement axée sur les investissements du nouveau directeur général Michael Fiddelke commence à porter ses fruits.

M. Fiddelke a succédé à Brian Cornell à la tête de l'entreprise en février et son plan pour attirer à nouveau les clients prévoyait notamment de dépenser 2 milliards de dollars supplémentaires cette année afin de garantir un approvisionnement suffisant en marchandises et de baisser les prix de 3 000 articles en réponse à la flambée des prix du carburant.

Target prévoit une croissance de son chiffre d'affaires net d'environ 4 % pour cet exercice fiscal, soit le double de son objectif précédent de 2 %.

“Malgré nos prévisions révisées, nous restons prudents, compte tenu du travail qui nous attend et de l’incertitude persistante dans l’environnement macroéconomique”, a déclaré M. Fiddelke lors d’une conférence téléphonique avec les médias.

Le chiffre d'affaires à périmètre constant de ce distributeur de 59 milliards de dollars a progressé de 5,6 % au premier trimestre, dépassant les prévisions d'une hausse de 2,5 %, selon les données compilées par LSEG. Son action a progressé d'environ 1,7 % en pré-ouverture. Elle a bondi d'environ 30 % depuis le début de l'année.

“Les attentes étaient élevées, mais Target a coché toutes les cases et nous pensons que la dynamique du titre va se poursuivre”, a déclaré Chuck Grom, analyste chez Gordon Haskett Equity Research.

CE QUI FONCTIONNE POUR TARGET

Target a connu trois années consécutives de baisse de son chiffre d'affaires, les consommateurs soucieux de leur budget s'étant tournés vers des options moins chères, tandis que ses produits ne parvenaient pas à attirer les consommateurs à revenus élevés à la recherche de vêtements et d'articles de décoration d'intérieur haut de gamme.

Une exécution parfaite était cruciale si Target voulait surmonter l'avantage de Walmart en matière de prix et regagner des parts de marché, ont déclaré les analystes.

“Target se situe dans un créneau intermédiaire du commerce de détail: ce n’est pas le moins cher, ni l’adresse incontournable pour un produit en particulier”, a déclaré Brett Husslein, analyste chez Morningstar.

Au cours du trimestre clos le 2 mai, Target a enregistré une hausse de ses ventes dans ses six principales catégories de produits, contre des baisses dans cinq catégories il y a un an.

Les ventes ont connu une croissance à deux chiffres dans le secteur des jouets, où l'entreprise a proposé davantage de produits à moins de 10 dollars, ont indiqué les dirigeants, tandis que le chiffre d'affaires net a bondi de 6 % dans la catégorie des aliments et boissons, où 3 000 nouveaux produits alimentaires ont été ajoutés.

Target a également bénéficié de son nouveau segment boutique pour bébés, qui propose davantage de marques haut de gamme dans environ 200 magasins et qui précède le lancement prévu de ses studios de beauté Target dans près de 600 magasins cet automne.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté dans la fourchette haute de ses prévisions, comprise entre 7,50 et 8,50 dollars.

LES LIVRAISONS LE JOUR MÊME STIMULENT LES COMMANDES EN LIGNE

Des prix plus bas et des produits plus frais en rayon ont aidé Target à mieux rivaliser avec les stratégies de prix agressives de Walmart et d'Amazon, ainsi qu'avec celles des détaillants à prix réduits comme TJX et Ross Stores, tandis que la rénovation des magasins a permis de mieux gérer les stocks et de traiter les commandes en ligne.

Les ventes en ligne ont bondi de 8,9 %, a indiqué Target, bien au-dessus de la croissance de 1,9 % enregistrée au cours des trois mois précédents. Une hausse de 27 % des livraisons le jour même dans le cadre du programme d'adhésion Circle 360 de Target a également contribué à ce résultat, les ménages recherchant la commodité et la possibilité d'économiser du carburant.

Walmart, référence du secteur de la distribution, publiera ses résultats trimestriels jeudi.