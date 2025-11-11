Target baisse ses prix sur 3000 articles essentiels
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 14:25
'Qu'il s'agisse d'articles de base pour le garde-manger, les bébés ou l'entretien ménager, ces réductions de prix sont conçues pour rendre les achats quotidiens plus abordables pendant la période des Fêtes', explique la chaine de supermarchés.
Target va aussi proposer un repas de Thanksgiving pour moins de 5 dollars par personne, 'mettant en vedette des ingrédients de qualité et des marques de confiance, aidant les consommateurs à se rassembler autour de la table sans se ruiner'.
Enfin, le groupe de Minneapolis annonce un don de 500 000 dollars à Feeding America, la plus grande organisation nationale de lutte contre la faim, pour aider son réseau de banques alimentaires à fournir des repas aux familles dans le besoin.
