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Target affirme ne pas utiliser les données de ses clients pour augmenter ses prix
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 19:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne Target TGT.N a déclaré jeudi qu'elle n'utilisait pas les données de ses clients pour augmenter ses prix en fonction de leur identité ou de leur localisation, rejoignant ainsi son concurrent Walmart dans ses efforts pour répondre aux inquiétudes croissantes concernant la tarification ciblée pratiquée par les détaillants.

Voici quelques détails:

* Target a précisé qu’elle n’ajustait pas non plus ses prix en fonction de l’heure de la journée ou des périodes de forte demande

* Les prix peuvent varier en fonction des coûts locaux, de la réglementation en matière de tarification, de la concurrence et des remises spécifiques à un magasin ou à un canal de vente, mais ils sont identiques pour tous les clients sur une même plateforme ou dans un même point de vente, a précisé l’entreprise

* Le programmede fidélité de l’entreprise , Target Circle, recueille l’historique d’achat des clients afin de proposer des offres et des promotions pertinentes, mais n’augmente pas les prix, a précisé Target

* Ce mois-ci, Walmart WMT.O a également publié des communiqués démentant les allégations selon lesquelles l’entreprise aurait utilisé des technologies telles que les étiquettes numériques en rayon et des outils d’intelligence artificielle comme son chatbot Sparky pour mettre en place une tarification dynamique

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