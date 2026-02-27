Target abandonne les colorants synthétiques dans les céréales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source dans le paragraphe 1 et le titre)

Target TGT.N a déclaré vendredi que d'ici la fin du mois de mai, il ne vendrait plus que des céréales fabriquées sans colorants synthétiques certifiés, devenant ainsi le dernier distributeur à resserrer ses normes dans le cadre de la répression des colorants artificiels.

"Nous savons que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à un mode de vie plus sain, et nous agissons rapidement pour faire évoluer nos offres afin de répondre à leurs besoins", a déclaré Cara Sylvester, vice-présidente exécutive et directrice du merchandising de Target, dans un communiqué.

Le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr., s'est attaqué aux aliments ultra-transformés et aux additifs chimiques, affirmant qu'ils étaient à l'origine d'une crise nationale d'obésité infantile, de diabète, de cancer, de troubles mentaux, d'allergies et de troubles du développement neurologique tels que l'autisme.

Les fabricants d'aliments emballés tels que PepsiCo PEP.O , Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N ont tous annoncé l'année dernière qu'ils réduiraient les colorants artificiels, en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again" de l'administration Trump.

Le géant de la distribution Walmart WMT.O a également déclaré en octobre dernier qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses aliments américains sous marque de distributeur d'ici janvier 2027.