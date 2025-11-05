Targa Resources dépasse ses estimations de bénéfices grâce à des volumes record dans le Permien et augmente son dividende

Le bénéfice de base du troisième trimestre a dépassé les estimations

Des volumes records dans le Permien ont stimulé les bénéfices

Targa prévoit de porter le dividende annualisé à 5 dollars d'ici 2026

par Sumit Saha

L'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N a battu les estimations pour le bénéfice de base ajusté du troisième trimestre mercredi, stimulé par des volumes records de gaz naturel et de liquides provenant du bassin Permien.

Ses actions ont augmenté de 6,6 % dans les échanges de l'après-midi, la société ayant également annoncé son intention d'augmenter son dividende annuel de 25 % pour le porter à 5 dollars par action en 2026.

Les entreprises américaines du secteur intermédiaire telles que Targa et Kinder Morgan KMI.N bénéficient d'une augmentation de la production de pétrole et de gaz dans le bassin Permien, ainsi que d'une hausse de la demande de gaz naturel due aux exportations de GNL et à l'augmentation de la production d'électricité liée aux opérations d'IA, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

Targa a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année se situe dans la partie supérieure de son objectif de 4,65 milliards de dollars à 4,85 milliards de dollars.

Spiro Dounis, analyste chez Citi, a déclaré que si les perspectives de croissance avaient fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs dans un contexte macroéconomique plus large, l'entreprise semble maintenant se situer au-dessus de l'extrémité supérieure de sa fourchette d'orientation.

Les volumes trimestriels d'entrée de gaz naturel de Targa dans le Permien ont augmenté d'environ 11 % pour atteindre 6,62 milliards de pieds cubes par jour (cfpd) par rapport à l'année précédente, tandis que les volumes de transport de liquides de gaz naturel par pipeline ont augmenté d'environ 23 % pour atteindre 1,02 million de barils par jour.

L'entreprise prévoit une croissance de 10 % de ses volumes dans le Permien pour l'année en cours, et une forte croissance à deux chiffres en 2026.

Targa a annoncé la construction d'une usine de traitement de gaz naturel d'une capacité de 275 millions de pieds cubes par jour dans le Permian Delaware, au Nouveau-Mexique.

L'usine devrait commencer à fonctionner au cours du premier trimestre 2027.

Elle poursuit également la construction du gazoduc Forza dans le Permian Delaware, dont l'exploitation devrait débuter à la mi-2028.

Targa a élargi son empreinte infrastructurelle avec de nouveaux projets visant à suivre le rythme de la production record du bassin Permien.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré un bénéfice de base ajusté de 1,27 milliard de dollars pour le troisième trimestre, contre des estimations de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.