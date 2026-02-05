Tapestry revoit ses prévisions annuelles à la hausse, l'engouement pour les sacs à main Tabby stimulant un trimestre des fêtes exceptionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires trimestriel de Coach augmente de 25 %, dépassant les attentes

Tapestry prévoit un chiffre d'affaires annuel de plus de 7,75 milliards de dollars

Les ventes trimestrielles de Kate Spade poursuivent leur déclin, en baisse de 14%

(Ajout des commentaires d'analystes, mise à jour du cours de l'action) par Angela Christy M et Juveria Tabassum

Tapestry TPR.N a relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois après que la forte demande pour ses sacs à main Tabby ait aidé le distributeur de luxe abordable à battre confortablement les estimations du trimestre des fêtes, envoyant ses actions environ 8% plus haut jeudi.

Les clients aisés de la génération Z se sont arrachés les sacs à main Tabby, dont les prix varient entre 295 et 725 dollars, stimulant ainsi les ventes de la marque Coach de l'entreprise alors que ses rivaux, tels que Michael Kors, ont eu du mal à attirer les acheteurs exigeants.

Le chiffre d'affaires de Coach a bondi de 25 % pour atteindre 2,14 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 14,5 %, selon les données compilées par LSEG.

"Coach a fait un travail remarquable pour revaloriser ses marques ces dernières années, réussissant à convaincre les consommateurs d'accepter des prix plus élevés mais aussi d'acheter plus de produits. Il s'agit là d'une rareté louable dans le paysage de la vente au détail", a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities.

La société a augmenté ses dépenses de marketing de 40 % au cours du trimestre écoulé.

"Ces investissements contribuent à consolider la construction de notre marque. Nous voyons l'opportunité pour Coach de devenir une marque de 10 milliards de dollars", a déclaré Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry, à Reuters.

Tapestry a relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année à 6,40 à 6,45 dollars par action, contre 5,45 à 5,60 dollars prévus précédemment. Elle prévoit une croissance de la marge d'exploitation annuelle d'environ 180 points de base, contre un objectif précédent d'environ 50 points de base.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de plus de 7,75 milliards de dollars, contre environ 7,3 milliards de dollars précédemment.

Tapestry a relevé ses prévisions de rachat d'actions pour l'exercice 2026 à environ 1,2 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars prévu précédemment.

Le fabricant de parka Canada Goose GOOS.TO et Ralph Lauren

RL.N ont également battu les estimations de revenus pour le trimestre des fêtes.

LA REMISE A ZÉRO DE KATE SPADE SE POURSUIT

Le succès de Coach donne également à la société une certaine marge de manœuvre, alors qu'elle traverse une longue période de remise à zéro chez Kate Spade, où les ventes ont chuté au cours des 13 derniers trimestres, et ont chuté de 14 % au deuxième trimestre.

L'entreprise s'est concentrée sur la réduction des promotions chez Kate Spade pour permettre à la marque de s'orienter vers le haut de gamme, ce qui a également entraîné une certaine faiblesse des ventes.

Kate Spade a également été touchée par les droits de douane, ainsi que par la suppression de l'exemption de minimis, mais Tapestry s'attend à ce que l'impact des droits de douane sur ses marges soit entièrement atténué cette année, à hauteur d'environ 200 points de base.

"Les tarifs ne semblent pas être un problème pour Tapestry. Coach est tellement performant qu'il peut augmenter ses prix pour les compenser", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Il ne pense pas que Coach puisse maintenir des taux de croissance élevés à mesure que la concurrence s'intensifie.

L'entreprise s'approvisionne en produits auprès de pays tels que l'Inde, le Viêt Nam et le Cambodge, qui ont été frappés par des droits de douane américains élevés.

Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre s'est élevé à 2,5 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur 2,32 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,69 dollars, dépassant les estimations des analystes (2,22 dollars), tandis que la marge brute a augmenté de 110 points de base au cours du trimestre.

L'année dernière, Tapestry a cédé Stuart Weitzman à Caleres CAL.N , propriétaire de Dr Scholl's, pour 105 millions de dollars, alors que la marque de chaussures de luxe était confrontée à la faiblesse des dépenses en Amérique du Nord et en Chine.