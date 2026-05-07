Tapestry revoit ses objectifs annuels à la hausse en raison de la forte demande pour les sacs Tabby

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tapestry affiche un chiffre d'affaires de 1,92 milliard (XX milliards d'euros) de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 1,79 milliard (XX milliards d'euros) de dollars

* La société annonce une croissance de 31 % de son chiffre d'affaires en Europe et de 20 % en Amérique du Nord

* Tapestry a versé 115 millions (XX millions d'euros) de dollars de droits de douane depuis l'exercice 2025

(Ajout des actions au paragraphe 6, du commentaire de l'analyste au paragraphe 7, des détails au paragraphe 8, et d'un graphique) par Anuja Bharat Mistry

Tapestry TPR.N , la société mère de Coach, a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la troisième fois, misant sur la demande soutenue des jeunes consommateurs pour ses sacs à main Tabby très prisés.

Les investissements dans ses sacs à main Tabby et d'autres innovations axées sur la mode ont entraîné une hausse constante de la demande pour ce distributeur de luxe abordable, ce qui lui a permis de dépasser les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires du troisième trimestre, malgré un ralentissement général du marché du luxe.

Les marques de luxe du monde entier ont été touchées à Dubaï et Abu Dhabi en raison du conflit avec l'Iran. Récemment, Hermès HRMS.PA , Kering PRTP.PA et LVMH LVMH.PA ont fait état d'une faible demande au Moyen-Orient et en Europe.

Tapestry a déclaré ne pas avoir été affectée par le conflit en cours, mais surveille son impact potentiel sur le moral des consommateurs.

Elle a enregistré une hausse de 31 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en Europe par rapport à la même période de l'année précédente, et une croissance de 20 % en Amérique du Nord, son plus grand marché.

Cependant, l'action de la société a chuté d'environ 9 % en début de séance.

Tapestry prévoit une croissance du chiffre d'affaires de Coach à deux chiffres bas ce trimestre, et une baisse à un chiffre élevé chez Kate Spade, les dépenses de marketing plus élevées pesant sur les marges et décevant les investisseurs, a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Kate Spade a enregistré une baisse de 10 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, tandis que celui de Coach a augmenté d'environ 31 %.

Pour l'exercice 2026, Tapestry table sur un chiffre d'affaires d'environ 7,95 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de plus de 7,75 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

La société table sur un bénéfice par action de 6,95 (XX euros) dollars, supérieur à sa fourchette précédente de 6,40 (XX euros) à 6,45 (XX euros) dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Tapestry, à 1,92 milliard (XX milliards d'euros) de dollars, a dépassé les estimations de 1,79 milliard (XX milliards d'euros) de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 1,66 (XX euros) dollar par action a dépassé les attentes de 1,30 (XX euros) dollar, selon les données compilées par LSEG.