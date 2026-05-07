Cargos à voile: l'offre de reprise de la compagnie française Towt validée

Le voilier Artemis, développé par Towt, au large de Concarneau le 7 avril 2025 ( AFP / Damien MEYER )

L'offre de reprise de la compagnie maritime Towt, pionnière du transport de marchandises à la voile placée en dépôt de bilan, a été validée jeudi par le tribunal des activités économiques du Havre et conserve 40 des 45 emplois initiaux.

"On est satisfait de cette reprise et de la poursuite des activités", a déclaré à l'AFP Hadrien Buisson, élu CGT de la compagnie.

Towt devient la société New-Towt, présidée par Karl Sement, ancien directeur général de Towt et qui conservera cette fonction.

"Nous reprenons la mer avec une équipe soudée, des navires opérationnels, et la conviction intacte qui anime ce projet depuis 2011 : démontrer qu'un transport maritime sobre, fiable et libéré des énergies fossiles est non seulement possible, mais désirable", a déclaré M. Sement, cité dans un communiqué.

Le nouveau projet est porté par quatre actionnaires : Révolution Environnement et Solidaire (RES, groupe Crédit Mutuel), Ceres (groupe Mulliez), Après Demain (fond suisse à impact) et enfin une holding appelée Kefen.

Ils vont apporter immédiatement 6,4 millions d'euros et espèrent des alliances industrielles pour monter à dix millions, avait détaillé M. Sement le 30 avril.

New-Towt comprendra six navires au total, les deux voiliers déjà existants et quatre autres déjà prévus. Deux vont être livrés en juillet et septembre prochain et les deux autres devraient suivre au printemps 2027.

En outre, la ligne régulière à destination du Brésil "constitue la priorité opérationnelle des prochains mois" pour New-Towt. "Cette route répond à une demande forte et structurée des importateurs de café engagés dans une démarche de décarbonation de leur chaîne logistique", est-il écrit dans le communiqué.

Karl Sement a attribué l'échec de Towt à une dette financière "assez importante" et un contexte international "plombé" par l'élection aux Etats-Unis de Donald Trump, qui a provoqué de grandes incertitudes sur le montant des droits de douanes.

Selon le patron de New Towt, un vent favorable va bientôt se lever pour la compagnie avec la "loi vélique" en examen à l'Assemblée nationale le 12 mai, qui permettra "d'abaisser les charges" sur les salaires des marins.

L'accord du Mercosur et surtout la hausse brutale du prix du pétrole qui s'envole avec le blocage du détroit d'Ormuz vont également jouer pour New Towt, a-t-il assuré.

Mesurant 81 mètres de long et d'une capacité de transport de 1.090 tonnes de marchandises, les voiliers géants de Towt sont parmi les plus grands cargos au monde propulsés principalement à l'énergie éolienne.

Grâce à la force du vent, Towt réduit des deux tiers les émissions de CO2 du transport maritime.