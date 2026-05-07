Tapestry revoit à la hausse ses objectifs annuels grâce à la forte demande pour les sacs Tabby

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 2, ajout de détails tirés du document déposé aux paragraphes 5 et 12, commentaire d'un analyste au paragraphe 6) par Anuja Bharat Mistry

Tapestry TPR.N , la société mère de Coach, a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la troisième fois, misant sur la demande soutenue des jeunes consommateurs pour ses sacs à main Tabby très prisés et d'autres articles de maroquinerie.

L'action de ce distributeur de luxe abordable, qui a également dépassé les estimations du troisième trimestre, a progressé d'environ 4% en pré-ouverture.

Les investissements de Tapestry dans des innovations axées sur la mode, telles que les breloques pour sacs et livres très appréciées des clients de la génération Z, ont contribué à stimuler ses ventes, malgré un ralentissement général du secteur du luxe lié aux tensions géopolitiques.

Les marques de luxe du monde entier ont été touchées à Dubaï et Abu Dhabi en raison du conflit avec l'Iran . Récemment, Hermès HRMS.PA , Kering PRTP.PA et LVMH LVMH.PA ont fait état d'une faible demande au Moyen-Orient et en Europe.

Tapestry a déclaré ne pas avoir été affecté par le conflit en cours, mais surveille son impact potentiel sur le moral des consommateurs, selon son rapport annuel.

« Le positionnement de Coach, axé sur un luxe accessible et la valeur, a séduit des consommateurs très sélectifs qui recherchent la qualité et la pertinence culturelle sans les prix beaucoup plus élevés pratiqués par les acteurs traditionnels du luxe », a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

Tapestry a enregistré une hausse de 31% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en Europe par rapport à la même période de l'année précédente, et une croissance de 20% en Amérique du Nord, son plus grand marché.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 7,95 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de plus de 7,75 milliards de dollars.

Elle table sur un bénéfice par action de 6,95 dollars, supérieur à sa fourchette précédente de 6,40 à 6,45 dollars.

« Les consommateurs continuent de faire preuve de résilience et d'adhérer à nos marques et aux produits que nous proposons », a déclaré le directeur financier Scott Roe à Reuters.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Tapestry, s'élevant à 1,92 milliard de dollars, a dépassé l'estimation moyenne des analystes de 1,79 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action a dépassé les estimations de 1,30 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Depuis l'exercice 2025, Tapestry a versé environ 115 millions de dollars au titre des droits de douane et n'a comptabilisé aucune créance pour d'éventuels remboursements au 28 mars, selon le document déposé.