Bayern-PSG: 127 interpellations dans l'agglomération parisienne, des blessés dont un grave

Des supporteurs du Paris Saint-Germain célèbrent la victoire après la qualification de leur équipe en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, près de l'arc de Triomphe, le 6 mai 2026, à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Cent vingt-sept personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne, onze ont été blessées dont une gravement et 23 policiers atteints légèrement lors d'incidents après la qualification mercredi du PSG en finale de la Ligue des champions, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

La qualification du PSG, qui a éliminé le Bayern Munich (1-1 en demi-finale retour après le 5-4 de l'aller) en Bavière, a donné lieu dans la soirée à des débordements et tensions à Paris.

Au total, "127 personnes ont été interpellées dans l'agglomération parisienne, dont 107 à Paris. On a onze blessées parmi les personnes qui étaient sur l'espace public, dont une grave en faisant usage d'un mortier (d'artifice, NDLR)", a précisé sur CNews et Europe 1 le ministre de l'Intérieur.

En outre, "23 policiers (ont été) légèrement blessés", a-t-il ajouté, en saluant "la grande réactivité" des forces de l'ordre et leur "réponse de grande fermeté".

Des policiers en faction sur les Champs-Elysées lors du match opposant le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, le 6 mai 2026, à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

"Je condamne évidemment ces débordements, mais qui deviennent malheureusement habituels les soirs de victoire du Paris Saint-Germain", a-t-il commenté.

"On ne s'habitue pas à ça (...). Vous avez toujours des centaines d'individus qui créent ces débordements à l'issue des festivités, même pendant les festivités, et qui cherchent à s'en prendre aux forces de l'ordre", a-t-il poursuivi.

Interrogé par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé avoir été avisé en fin de nuit "d'une centaine d'interpellations, notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des violences, pour détention d'engin pyrotechnique, pour violences et pour dégradation par incendie".

"A ce stade, quelques véhicules dégradés ont été signalés", a précisé le parquet, soulignant que ces "chiffres sont évidemment encore à consolider".

Près du Parc des princes, les forces de l'ordre, en nombre, ont lancé des gaz lacrymogènes sporadiquement pour empêcher l'accès aux abords du stade, a constaté une journaliste de l'AFP.

Quelques personnes ont tenté de descendre sur une bretelle d'accès au périphérique mais ont été rapidement repoussées par les policiers, a relevé la préfecture de police en fin de soirée.

- Fan zone -

Des supporteurs du Paris Saint-Germain célèbrent la victoire après la qualification de leur équipe en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, près de l'arc de Triomphe, le 6 mai 2026, à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Pour la finale de la Ligue des champions qui opposera le PSG à Arsenal le 30 mai à Budapest, Laurent Nuñez a prévenu que les forces de l'ordre feraient preuve de "la même fermeté" que mercredi soir. Il y aura, a-t-il dit, "des interventions systématiques", "on ne tolèrera pas de débordements". Il a promis qu'un dispositif de sécurité d'ampleur serait déployé.

Le ministre s'est par ailleurs inquiété de l'annonce "de manière unilatérale" du maire de Paris Emmanuel Grégoire d'installer une fan zone ce soir-là. "En général, a-t-il ajouté, on discute un peu, avec le préfet de police, avant ça. Ça n'a pas été le cas. Il faudra qu'on voie où cette fan zone va être organisée".

"Le maire a évoqué hier (mercredi) un souhait, qui est d'ailleurs celui de nombre de supporters parisiens qui s'en sont félicités, à savoir celui d'un lieu de retransmission gratuit pour pouvoir partager un moment de joie collective", a réagi l'entourage d'Emmanuel Grégoire, sollicité par l'AFP.

L'éventuelle mise en place d'une fan zone se fera "en tenant compte des questions de sécurité, comme (le maire) l'a d'ailleurs dit hier", a-t-on ajouté de même source.