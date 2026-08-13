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Tapestry revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires en raison des mauvais résultats de Kate Spade
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 16:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

13 août - ** L'action de Tapestry ( TPR.N ), société mère de Coach, recule de 16,18 % à 128,87 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis mai 2026, si les pertes se confirment

** La société prévoit un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 légèrement inférieur aux attentes, en raison de la faiblesse persistante de Kate Spade

** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,4 et 8,5 milliards de dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes (8,46 milliards de dollars) – données compilées par LSEG

** La société table toutefois sur un BPA annuel compris entre 7,80 et 7,90 dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations de 7,84 dollars

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,88 milliard de dollars, conformément aux attentes des analystes

** Pour le quatrième trimestre clos le 27 juin, le chiffre d'affaires de Kate Spade recule de 7 % en glissement annuel

** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 1,32 dollar, dépassant les estimations de 1,28 dollar

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 20 % depuis le début de l'année

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