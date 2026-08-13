Tapestry prévoit une croissance atone de ses ventes annuelles en raison des difficultés de Kate Spade ; son action recule

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Tapestry TPR.N a prévu jeudi une croissance atone de son chiffre d'affaires annuel, éclipsant ainsi son bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, alors que les difficultés persistantes de Kate Spade suscitent des inquiétudes quant à sa capacité à maintenir sa croissance au-delà de Coach.

L'action de la société, qui a progressé d'environ 20 % cette année, reculait d'environ 8 % en pré-ouverture.

La sociétépeinedepuis longtemps à relancer les ventesde Kate Spade. La marque a nommé le créateur de mode écossais Jonathan Saunders au poste de directeur artistique le mois dernier, dans le cadre d’un plan de redressement prévoyant notamment des améliorations au niveau du design des produits et de l’identité visuelle.

En revanche, sa marque Coach a su séduire une clientèle plus jeune grâce à des campagnes promotionnelles réduites mais ciblées, qui lui ont permis de gagner des parts de marché. De nouvelles collections, telles que les sacs à bandoulière Tabby et Belted Ergo, ont également contribué à la croissance de Tapestry.

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord, sa principale région, a progressé de 7 % à taux de change constant, tandis que celui de la Chine a bondi de 28 % et celui de l’Europe de 19 % par rapport à l’année dernière.

"Le consommateur nord-américain reste résilient et optimiste; il représente une part importante de notre activité et constitue l’un de nos atouts relatifs", a déclaré à Reuters Scott Roe, directeur financier.

La société prévoit un bénéfice par action pour l'exercice se terminant en juin 2027 compris entre 7,80 et 7,90 dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 7,84 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle table également sur une croissance de son chiffre d’affaires au premier trimestre à un chiffre élevé et sur un bénéfice d’environ 1,55 dollar par action, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient respectivement sur une croissance de 5,5 % et un bénéfice de 1,49 dollar par action.

Les marges brutes trimestrielles de la société ont progressé de 180 points de base pour atteindre 78,1 %, grâce aux hausses de prix successives mises en œuvre au cours des derniers trimestres.

Le bénéfice ajusté de Tapestry au quatrième trimestre, à 1,32 dollar par action, a dépassé les estimations de 1,28 dollar par action.

La valeur médiane de sa fourchette de prévisions de chiffre d’affaires annuel, comprise entre 8 ,4 et 8,5 milliards de dollars, s’est avérée légèrement inférieure aux estimations de 8,46 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires trimestriela progressé de 8,9 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 1,88 milliard de dollars, conformément aux estimations des analystes.