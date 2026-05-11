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Tapestry obtient un brevet pour son IA propriétaire "Mira"
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:54

Le groupe de mode américain Tapestry a annoncé lundi avoir obtenu aux Etats-Unis un brevet protégeant Mira, son outil d'intelligence artificielle (IA) propriétaire, conçu avec l'idée d'accélérer la prise de décision.

Le groupe de mode américain Tapestry a annoncé lundi avoir obtenu aux Etats-Unis un brevet protégeant Mira, son outil d'intelligence artificielle (IA) propriétaire conçu avec l'idée d'accélérer ses processus décisionnels en interne.

L'entreprise new-yorkaise, vieille de 85 ans, explique que la plateforme a été imaginée afin de connecter les nombreuses données sur lesquelles s'appuie la société afin d'accélérer la prise de décision.

Il s'agit de son premier brevet obtenu dans l'IA et de son deuxième brevet obtenu toutes technologies confondues.

Dans un communiqué, le propriétaire des marques Coach et kate spade, explique que Mira connecte ses principales sources de données pour générer des analyses exploitables en temps réel. Là où le traitement manuel de multiples tableaux de bord nécessitait auparavant plusieurs jours de travail, l'outil permet désormais d'obtenir des résultats en quelques minutes, voire quelques secondes.

Ses équipes l'utilisent déjà pour affiner la planification de l'offre commerciale et la gestion des stocks. Selon le groupe, cette technologie lui permet de répondre avec une agilité accrue aux évolutions des tendances de consommation.

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