Tapestry obtient un brevet pour son IA propriétaire "Mira"
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:54
Le groupe de mode américain Tapestry a annoncé lundi avoir obtenu aux Etats-Unis un brevet protégeant Mira, son outil d'intelligence artificielle (IA) propriétaire conçu avec l'idée d'accélérer ses processus décisionnels en interne.
L'entreprise new-yorkaise, vieille de 85 ans, explique que la plateforme a été imaginée afin de connecter les nombreuses données sur lesquelles s'appuie la société afin d'accélérer la prise de décision.
Il s'agit de son premier brevet obtenu dans l'IA et de son deuxième brevet obtenu toutes technologies confondues.
Dans un communiqué, le propriétaire des marques Coach et kate spade, explique que Mira connecte ses principales sources de données pour générer des analyses exploitables en temps réel. Là où le traitement manuel de multiples tableaux de bord nécessitait auparavant plusieurs jours de travail, l'outil permet désormais d'obtenir des résultats en quelques minutes, voire quelques secondes.
Ses équipes l'utilisent déjà pour affiner la planification de l'offre commerciale et la gestion des stocks. Selon le groupe, cette technologie lui permet de répondre avec une agilité accrue aux évolutions des tendances de consommation.
Valeurs associées
|135,500 USD
|NYSE
|+1,53%
A lire aussi
-
L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump lors d'un gala de la presse à Washington le mois dernier a plaidé lundi non coupable. Cole Allen, 31 ans, est inculpé de quatre chefs, dont agression d'un agent fédéral au moyen d'une arme mortelle et tentative ... Lire la suite
-
Sony Music va racheter à la société d'investissement Blackstone le vaste catalogue de titres à succès de l'éditeur britannique de droits musicaux Recognition, selon un communiqué publié lundi. Pour cette acquisition, le groupe japonais s'est associé au fonds souverain ... Lire la suite
-
Les ventes de logements anciens n'ont que très légèrement progressé en avril aux Etats-Unis, rapporte lundi une organisation du secteur, les économistes ne prévoyant pas de baisse des taux de crédits immobiliers à court terme. Selon le rapport mensuel de la Fédération ... Lire la suite
-
Les Bourses ont misé sur la prudence et la patience lundi faute d'accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur fond de prix du pétrole en hausse, Paris a reculé (-0,69%), plombée par le recul des quatre valeurs du luxe (LVMH -4,38%, Hermès ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer