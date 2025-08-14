Tapestry : les droits de douane pèsent sur les prévisions du prochain exercice

(AOF) - Sur l'exercice 2024/2025, Tapestry a réalisé un chiffre d’affaires annuel record de 7 milliards de dollars, soit une augmentation de 5%, alimentée par une croissance de 10% des ventes de sa marque Coach. Sur cette période, le bénéfice d’exploitation (sur une base GAAP) a baissé pour atteindre les 415 millions de dollars, contre 1,14 milliard de dollars il y a un an. La marge opérationnelle ressort à 5,9%, contre 17,1% un an plutôt. Le résultat net est en repli pour s'élever à 183 millions de dollars, contre 816 millions l'année dernière.

Par action, le bénéfice dilué du groupe ressort à 0,82 dollar, contre 3,50 dollars un an avant.

En outre, le conseil d'administration de Tapestry a approuvé une augmentation de 14% du dividende de la société, avec un dividende trimestriel en numéraire de 0,40 dollar par action ordinaire. Il sera versé le 22 septembre 2025 aux actionnaires.

Pour l'exercice 2025/2026, le groupe américain de prêt-à-porter table sur des revenus approchant les 7,2 milliards de dollars, soit une croissance de 1 à 3%.

La marge opérationnelle devrait être supérieure à celle de l'exercice précédent. Elle reflète plus de 250 points de base de l'expansion de la marge sous-jacente, contrebalancée par un impact négatif des tarifs et droits de douane d'environ 230 points de base.

Le groupe table sur un bénéfice par action dilué entre 5,30 et 5,45 dollars, soit une potentielle croissance de 4 à 7% contre un consensus de 5,49 dollars, selon LSEG . Il inclut l'impact négatif des tarifs douaniers de plus de 0,60 dollar.

