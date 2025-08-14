 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tapestry chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations, sur fond de problèmes tarifaires
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions du fabricant de sacs à main Coach Tapestry TPR.N ont baissé de 6,6 % à 106 $ avant le marché ** La société prévoit pour un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 5,30 et 5,45 dollars, inférieur à l'estimation de 5,49 dollars - données compilées par LSEG

** Les prévisions de bénéfices incluent un impact négatif des droits de douane et des tarifs supplémentaires de plus de 60 cents

** Estimation de l'impact des tarifs et de la politique commerciale d'environ 230 points de base sur la marge d'exploitation pour l'exercice 2026, après prise en compte des mesures d'atténuation

** Cependant, Tapestry prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 7,2 milliards de dollars, contre 7,11 milliards de dollars estimés par les analystes, et a battu les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 74 % depuis le début de l'année

