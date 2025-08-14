Tapestry chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations, en raison de problèmes tarifaires

(Mises à jour)

14 août - ** Les actions du fabricant de sacs à main Coach Tapestry TPR.N chutent de 18,4 % à 92,62 $

** L'action devrait connaître sa pire journée depuis mars 2020, si les pertes se maintiennent

** La société prévoit pour un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 5,30 et 5,45 dollars, inférieur à l'estimation de 5,49 dollars - données compilées par LSEG

** Les prévisions de bénéfices incluent un impact négatif des droits de douane supplémentaires de plus de 60 cents

** Estimation de l'impact des tarifs et de la politique commerciale d'environ 230 points de base sur la marge d'exploitation pour l'exercice 2026, après prise en compte des mesures d'atténuation

** Cependant, Tapestry prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 7,2 milliards de dollars, contre 7,11 milliards de dollars estimés par les analystes, et a battu les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 74 % depuis le début de l'année