Tapestry cède la marque Stuart Weitzman à Caleres

(AOF) - Tapestry a conclu un accord définitif pour vendre la marque Stuart Weitzman (société de chaussures) à Caleres pour 105 millions de dollars en espèces. La transaction devrait être finalisée au cours de l'été 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. "Grâce à ce rapprochement, notre segment 'portefeuille de marques' générera près de la moitié de notre chiffre d'affaires total et continuera à générer plus de la moitié de notre bénéfice d'exploitation", a expliqué Jay Schmidt, président-directeur général de Caleres, entreprise américaine de chaussures.

