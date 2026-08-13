Tapestry augmente de 28% son BPA au 4e trimestre

Tapestry, la maison d'accessoires de mode qui détient notamment les marques Coach et Kate Spade New York, dévoile un BPA non-GAAP en croissance de 28%, à 1,32 USD, au titre des trois derniers mois de son exercice 2025-2026, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 2,5 points, à 19,3%.

Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 9%, à un peu moins de 1,9 MdUSD ( 11% sur une base pro forma et à taux de change constants), porté par une croissance de 15% ( 14% à taux de change constants) de la marque Coach, tandis que sa marge brute ajustée a progressé de 1,8 point, à 78,1%.

"Notre surperformance du 4e trimestre a couronné une année de forte croissance, car nous avons largement dépassé les attentes et respecté les engagements financiers clés que nous avions établis lors de notre journée investisseurs, avec deux ans d'avance sur le plan", souligne sa CEO, Joanne Crevoiserat.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Tapestry a ainsi réalisé un BPA non-GAAP en croissance de 38%, à 7,05 USD, une marge opérationnelle ajustée en hausse de 3,4 points, à 23,4%, et un chiffre d'affaires annuel de 8 MdsUSD, en augmentation de 14% ( 17% sur une base pro forma et à taux de change constants).

Il fait part d'une hausse de 16% de son dividende, à un rythme annuel de 1,85 USD par action, et indique viser, pour l'exercice 2026-2027, une croissance du chiffre d'affaires "à un seul chiffre moyen", une expansion continue de la marge opérationnelle et une croissance du BPA "dans le bas de la fourchette à deux chiffres".