 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tapestry augmente de 28% son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 13:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Tapestry, la maison d'accessoires de mode qui détient notamment les marques Coach et Kate Spade New York, dévoile un BPA non-GAAP en croissance de 28%, à 1,32 USD, au titre des trois derniers mois de son exercice 2025-2026, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 2,5 points, à 19,3%.

Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 9%, à un peu moins de 1,9 MdUSD ( 11% sur une base pro forma et à taux de change constants), porté par une croissance de 15% ( 14% à taux de change constants) de la marque Coach, tandis que sa marge brute ajustée a progressé de 1,8 point, à 78,1%.

"Notre surperformance du 4e trimestre a couronné une année de forte croissance, car nous avons largement dépassé les attentes et respecté les engagements financiers clés que nous avions établis lors de notre journée investisseurs, avec deux ans d'avance sur le plan", souligne sa CEO, Joanne Crevoiserat.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Tapestry a ainsi réalisé un BPA non-GAAP en croissance de 38%, à 7,05 USD, une marge opérationnelle ajustée en hausse de 3,4 points, à 23,4%, et un chiffre d'affaires annuel de 8 MdsUSD, en augmentation de 14% ( 17% sur une base pro forma et à taux de change constants).

Il fait part d'une hausse de 16% de son dividende, à un rythme annuel de 1,85 USD par action, et indique viser, pour l'exercice 2026-2027, une croissance du chiffre d'affaires "à un seul chiffre moyen", une expansion continue de la marge opérationnelle et une croissance du BPA "dans le bas de la fourchette à deux chiffres".

Valeurs associées

TAPESTRY
153,580 USD NYSE -4,34%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0511 +36,27%
HAFFNER ENERGY
0,628 -9,51%
CAC 40
8 670,92 -0,05%
INNATE PHARMA
2,3 +5,99%
Pétrole Brent
86,76 -2,02%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank