TAP Air Portugal: passagers en hausse grâce au Brésil et aux Etats-Unis

La compagnie aérienne TAP Air Portugal, qui doit être privatisée cette année, a annoncé mardi avoir transporté plus de 16 millions de passagers en 2024, une hausse de 1,6% sur un an obtenue grâce notamment aux liaisons vers le Brésil et les États-Unis.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Ce chiffre est toutefois légèrement inférieur au record de 17 millions de passagers enregistré en 2019, avant la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

En 2024, les plus fortes hausses ont été enregistrées sur le trafic long-courrier vers le continent américain.

Les vols à destination des États-Unis et du Canada ont progressé de 8,9% avec un total de 1,59 million de passagers, tandis que les liaisons vers le Brésil ont augmenté de 7,1%, franchissant les deux millions de voyageurs, "un record" pour le transporteur européen sur le marché brésilien, a-t-il souligné dans un communiqué.

Les liaisons vers l'Afrique ont connu un léger recul de 0,1%, compensé par la hausse des dessertes en Europe, qui ont progressé de 0,9% avec un total de 8,8 millions de passagers.

TAP Air Portugal, qui a renoué avec les bénéfices en 2022, avait annoncé un bénéfice de 117,8 millions d'euros au troisième trimestre 2024, en baisse de 34,8% sur un an en raison notamment des variations des taux de change, selon le groupe aérien.

Renationalisée dans l'urgence en 2020 pour bénéficier de 3,2 milliards d'euros de fonds publics assortie d'un plan de restructuration, la compagnie a dû réduire sa flotte et céder une partie de ses créneaux à l'aéroport de Lisbonne.

Le gouvernement portugais a par ailleurs annoncé mardi avoir injecté dans le transporteur 343 millions d'euros correspondant à la dernière tranche de fonds publics prévus par son plan de sauvetage.

L'exécutif, qui compte dévoiler avant la fin mars les modalités de la vente de TAP, comme la part du capital qu'il entend céder ou le cahier des charges de son acquéreur, a en outre précisé avoir achevé "toutes les procédures visant à préparer la reprivatisation de l'entreprise".

Concrètement, il a transféré dans le périmètre de la compagnie TAP SA trois filiales, dont le transporteur régional Portugalia, qui appartenaient jusqu'ici à la holding TAP SGPS.

La vente de la compagnie portugaise doit être conclue en 2025 et suscite l'intérêt notamment des compagnies européennes Air France-KLM, Lufthansa et le groupe IAG (British Airways et Iberia).

Le gouvernement de Lisbonne a fait part de l'intérêt d'une douzaine d'entités au total dont des entreprises et des fonds d'investissement non-européens.