Tandem Diabetes chute après l'annonce d'une offre de titres convertibles d'un montant de 200 millions de dollars

23 février -

** Les actions de Tandem Diabetes Care TNDM.O ont baissé de 6,9 % à 26,30 $ dans la prolongation des échanges, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds

** Le fabricant de pompes à insuline basé à San Diego, en Californie, annonce ()

une offre privée de 200 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2032

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour des acquisitions ou des investissements stratégiques, le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution

** La société a une capitalisation boursière d'environ 1,9 milliards de dollars

** Les actions de TNDM ont clôturé lundi en hausse de 15 % à 28,26 $, en hausse de 29 % depuis le début de l'année ** L'action a bondi de 33% vendredi après que la société ait publié les ventes du 4ème trimestre et le résultat d'exploitation ajusté qui ont battu les estimations de LSEG

** La note moyenne de 24 analystes est "buy"; PT médian de $26 en hausse par rapport à $22 il y a un mois et $17.50 le 23 novembre, selon les données de LSEG