Tandem Diabetes Care émet une correction volontaire pour certaines pompes à insuline
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tandem Diabetes Care TNDM.O a publié une correction volontaire pour un modèle de pompe à insuline en raison d'un dysfonctionnement du haut-parleur qui perturbe la communication avec les systèmes de surveillance de la glycémie, ce qui peut entraîner des niveaux élevés de sucre dans le sang.

Les actions de la société ont chuté de plus de 27 % avant l'ouverture du marché, à la suite de problèmes liés aux pompes à insuline t:slim X2.

L'entreprise a fait état de 700 effets indésirables et de 59 blessures liés au défaut, appelé "dysfonctionnement 16", mais n'a signalé aucun décès. Toutefois, dans les cas graves, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'une hospitalisation ou d'une intervention médicale, a ajouté Tandem.

Dans le cadre de la correction, Tandem a envoyé des avis aux clients américains concernés entre le 22 et le 24 juillet 2025, avec des instructions sur ce qu'il faut faire en cas de dysfonctionnement.

L'entreprise publiera également une mise à jour logicielle pour améliorer la détection précoce des défaillances des haut-parleurs et introduira des alertes de vibration pour aider à réduire les risques potentiels pour la sécurité.

Valeurs associées

TANDEM DIABETES
10,5450 USD NASDAQ -26,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

