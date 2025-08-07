Tandem Diabetes Care chutent après la publication d'une correction volontaire de certaines pompes à insuline

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions du fabricant de dispositifs pour le diabète Tandem Diabetes Care TNDM.O chutent de 24,3 % à 10,9 $ avant l'ouverture du marché

** TNDM déclare avoir émis une correction volontaire pour certaines pompes à insuline, citant un dysfonctionnement du haut-parleur qui pourrait interrompre l'administration d'insuline et perturber la communication avec les dispositifs de surveillance du glucose

** La société rapporte 700 événements indésirables confirmés et 59 blessures associées à ce problème

** Aucun décès n'a été lié au problème des pompes à insuline t:slim X2 - TNDM

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en baisse de 60,1 % depuis le début de l'année