Tandem Diabetes Care atteint son niveau le plus bas depuis 7 ans en émettant une correction volontaire pour certaines pompes à insuline

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant d'appareils pour le diabète Tandem Diabetes Care TNDM.O chutent de 26,1 % pour atteindre un niveau le plus bas depuis plus de 7 ans, soit 9,98 $

** TNDM déclare avoir émis une correction volontaire pour certaines pompes à insuline, citant un dysfonctionnement du haut-parleur qui pourrait interrompre l'administration d'insuline et perturber la communication avec les dispositifs de surveillance du glucose

** La société fait état de 700 effets indésirables confirmés et de 59 blessures liées à ce problème

** Aucun décès n'a été lié au problème des pompes à insuline t:slim X2 - TNDM

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 71,4 % depuis le début de l'année